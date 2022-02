Cal Fire: CBS dà il Via Libera per il Pilot della nuova Serie TV

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

La rete televisiva CBS ha ufficialmente ordinato il pilot di Cal Fire, un nuovo drama nato da un’idea dell’attore Max Theriot, conosciuto al grande pubblico per il ruolo di Dylan Massett in Bates Motel e per prestare il volto a Clay Spenser in SEAL Team, recentemente rinnovata per una sesta stagione.

Lo show, ambientato nella regione dei fuochi della California settentrionale, vedrà protagonista il giovane detenuto Bode Donovan (Theriot) che, in cerca di redenzione e di una riduzione della pena, si unirà ad un programma antincendio.

La decisione lo riporterà nella cittadina della sua infanzia, dove, assieme ad altri carcerati, aiuterà una squadra di pompieri a domare gli incendi che si scateneranno in quei luoghi.

Theriot, oltre a ricoprire il ruolo di protagonista, sarà coinvolto anche in veste di produttore esecutivo, insieme a Tony Phelan e Joan Rater (Grey’s Anatomy), che si sono occupati di scrivere anche la sceneggiatura, Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman e KristieAnne Reed.

Fonte: Deadline