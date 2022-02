Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Nuove e pericolose missioni attenderanno ancora i membri dell’unità d’élite dei Navy Seal guidata dal carismatico Jason Hayes (David Boreanaz di Buffy l’Ammazzavampiri): è stato infatti annunciato che Seal Team è stata rinnovata per un sesto ciclo di episodi.

La serie, inizialmente trasmessa sulla rete CBS e in seguito approdata sul servizio streaming di Paramount+, è stata creata da Benjamin Cavell e segue le vicende della squadra Team Bravo, impegnata in operazioni militari ad alto rischio, affrontando terroristi e ogni sorta di minaccia che si presenta sul suolo americano e non.

“Siamo davvero entusiasti di ritrovare nuovamente SEAL Team per un'altra stagione su Paramount+”, ha affermato Nicole Clemens, Presidente della divisione Serie Originali per Paramount+. “I fan più accaniti hanno seguito la serie nella sua nuova casa esclusiva, dove ha dimostrato di essere un titolo dalle alte prestazioni per il servizio, costantemente tra le prime 10 serie originali più viste. Non vediamo l'ora che il pubblico veda ciò che la nostra brillante squadra di creativi ha in serbo per il Team Bravo nei prossimi episodi!”.

