Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

SEAL Team si sta preparando per un'altra stagione alla Paramount: secondo un comunicato stampa della rete, l'amata serie TV della CBS continuerà a intrattenere i fan per un altro lotto di episodi.

La conclusione del sesto capitolo ha portato i fan a riempire i social media con l'hashtag #RenewSEALTeam, mandandolo immediatamente in tendenza. Ai piani alti di Paramount+ qualcuno se ne è accorto, e ha dato il via libera per una nuova stagione:

"Non vediamo l'ora di portare ai fan di SEAL Team ancora una volta le commoventi trame e le emozionanti missioni della serie con la prossima settima stagione", ha dichiarato in un comunicato Tanya Giles, responsabile della programmazione di Paramount Streaming. "La serie continua a evolversi e ad accrescere il suo pubblico. È un ottimo esempio dei tipi di programmazione che vediamo risplendere grazie ai nostri abbonati".

La serie, inizialmente trasmessa sulla rete CBS e in seguito approdata sul servizio streaming di Paramount+, è stata creata da Benjamin Cavell e segue le vicende della squadra Team Bravo, impegnata in operazioni militari ad alto rischio, affrontando terroristi e ogni sorta di minaccia che si presenta sul suolo americano e non.

Fonte: Comic Book