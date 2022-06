Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Durante la Netflix Geeked Week è stato rilasciato il trailer di Cabinet of Curiosities, che ci permette di dare un primo sguardo alla serie TV horror creata da Guillermo del Toro. Sebbene generalmente il regista non diriga degli horror puri, del Toro è famoso per gli elementi horror di molti dei suoi film, che sono spesso popolati da creature terrificanti.

Cabinet of Curiosities sarà una serie TV antologica, con ogni episodio caratterizzato da nuove storie con nuovi personaggi. Realizzato in collaborazione con Netflix, lo show vanta un cast straordinario, tra cui artisti del calibro di Andrew Lincoln, Hannah Galway, Tim Blake Nelson, Essie Davis, Luke Roberts, F. Murray Abraham, Crispin Glover, Ben Barnes, Sofia Boutella e Rupert Grint. Alcune storie della serie TV saranno originali scritte dal regista, altre invece sono adattate da racconti iconici di scrittori del calibro di H.P. Lovecraft, Michael Shea ed Emily Carroll.

Sebbene il trailer finisca prima di rivelare effettivamente la trama e i personaggi coinvolti nello spettacolo, lascia intuire la natura horror dello show. Oltre a del Toro, il trailer chiarisce che ci sono una serie di registi famosi che dirigeranno gli episodi.

Cabinet of Curiosities si preannuncia come una grande serie TV per chi è interessato all'horror. Sebbene, sfortunatamente, del Toro non stia dirigendo nessuno degli episodi dello show, il nuovo trailer suggerisce che ci sarà molta sua influenza, con alcuni temi, luoghi e scenografie tipiche del regista.

Il trailer non mostra una data di debutto precisa ma afferma che verrà rilasciata nel 2022. Non resta che aspettare ulteriori notizie.

Fonte: Screen Rant