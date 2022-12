Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Cabinet of Curiosities ha riunito alcuni dei cineasti più talentuosi nel mondo della narrazione di genere per otto storie elettrizzanti, e mentre nemmeno Guillermo del Toro sa se la serie TV avrà una seconda stagione, sembra abbia già alcune idee chiare: nel caso di un rinnovo, nel nuovo capitolo sarebbe sicuramente presente un episodio in stop-motion.

Il regista ha inoltre affermato che è entusiasta indipendentemente dalla decisione di Netflix di rinnovare o meno lo spettacolo, poiché è stata un'esperienza gratificante - anche se estenuante:

"Non lo so ancora, non te lo dicono subito. Come ne Il Mago di Oz, devi aspettare che il mago chiami e ti dica se tornerai o no. Può andare in entrambi i modi. Per me, c'è stato così tanto lavoro che è una buona notizia in entrambi i casi. Mi piacerebbe continuare, ma allo stesso tempo richiede molto lavoro. Se ci sarà una seconda stagione, ci sarà un horror in stop-motion, tra l'altro".

Secondo la descrizione dello spettacolo, "In Cabinet of Curiosities, l'acclamato regista e creatore premio Oscar, produttore esecutivo e co-showrunner Guillermo del Toro ha curato una raccolta di storie senza precedenti e che definiscono il genere, intese a sfidare le nostre tradizionali nozioni di horror. Dal macabro al magico, dal gotico al grottesco o raccapricciante, questi otto racconti ugualmente sofisticati e sinistri (tra cui due storie originali di del Toro) sono realizzati da un team di sceneggiatori e registi scelti personalmente da del Toro".

Cabinet of Curiosities è disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: Comic Book