Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

“Immagina la tua mente come un armadietto dove rinchiudi i tuoi pensieri più oscuri e le tue paure più profonde. Cosa succederebbe se aprissi quell'armadietto davanti a tutti? Stiamo per scoprirlo”.

Le antologie horror sono spesso un’idea splendida da portare sul piccolo schermo, soprattutto se ha la fortuna di essere sostenuta da un colosso dello streaming come Netflix, ma ancora di più se deriva dalla mente di Guillermo del Toro. Al regista e sceneggiatore messicano piace molto l’horror, in tutte le sue forme e non a caso la sua nuova opera si intitola La Stanza delle Meraviglie di Guillermo del Toro.

Trama e cast

Del Toro presenta ai fan un vaso di racconti di Pandora meticolosamente curato che segue la linea dell'incantesimo e del terrore, vantando una collezione di scrittori e registi tutti selezionati personalmente dal creatore stesso. La serie antologica mostra una realtà esistente al di fuori del mondo conosciuto dagli esseri umani. Attraverso anomalie e curiosità il pubblico assisterà a una collezione di storie senza precedenti che definiscono un intero genere e sfidano l’idea tradizionale di paura.

Le storie sono quindi molteplici:

The Murmuring: basato su una storia originale di Guillermo del Toro è scritto e diretto da Jennifer Kent (The Babadook).

è scritto e diretto da (The Babadook). The Autopsy: scritto da David S. Goyer (The Sandman), basato su un racconto breve di Michael Shea è diretto da David Prior (The Empty Man).

(The Sandman), basato su un racconto breve di è diretto da (The Empty Man). Lot 36: scritto da Regina Corrado (The Strain) e del Toro è diretto da Guillermo Navarro (Narcos).

(The Strain) e è diretto da (Narcos). Pickman’s Model: basato su un racconto breve di H.P. Lovecraft e diretto da Keith Thomas (Firestarter) è scritto da Lee Patterson (Curve).

e diretto da (Firestarter) è scritto da (Curve). The Viewing: diretto da Panos Cosmatos (Mandy) è scritto da Aaron Stewart-Ahn .

(Mandy) è scritto da . Dreams in the Witch House: basato su un racconto breve di H.P. Lovecraft è diretto da Catherine Hardwicke (Twilight).

è diretto da (Twilight). Graveyard Rats: scritto e diretto da Vincenzo Natali (In the Tall Grass) è basato su un racconto breve di Henry Kuttner .

da (In the Tall Grass) è basato su un racconto breve di . The Outside: racconto ispirato all'autrice di fumetti Emily Carroll, adattato per lo schermo da Haley Z. Boston (Al Nuovo Gusto di Ciliegia) e diretto da Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night).

Nel cast sono presenti Tim Blake Nelson (Watchmen), Elpidia Carrillo (Predator), Demetrius Grosse (Fear the Walking Dead), Sebastian Roché (The Originals), F. Murray Abraham (Moon Knight), Glynn Turman (Mr. Mercedes), Luke Roberts (Game of Thrones), Kate Micucci (The Little Hours), Martin Starr (Silicon Valley), Ben Barnes (Tenebre e Ossa), Oriana Leman (Locke & Key), Rupert Grint (Servant), Ismael Cruz Cordova (Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere), DJ Qualls (Supernatural), Steve Agee (Peacemaker), Saad Siddiqui (Coroner), Michael Therrialt (Locke & Key), Andrew Lincoln (The Walking Dead) e Hannah Galway (In Nome del Cielo).

Produzione e curiosità

Inizialmente l’antologia del terrore si sarebbe dovuta chiamare Guillermo del Toro presents 10 After Midnight. La produzione esecutiva della serie TV è affidata al premio Oscar J. Miles Dale (La forma dell'acqua), che ricopre anche il ruolo di co-showrunner. Gary Ungar è il produttore esecutivo, mentre Regina Corrado si occupa della coproduzione esecutiva.

Molti registi sudamericani che gravitano intorno alla tematica horror hanno avuto la loro occasione grazie a del Toro, quindi l’idea di questa nuova opera sembra una naturale evoluzione di questo suo percorso.

Il regista messicano, in qualità di produttore esecutivo e co-showrunner, ha spiegato che il cast e la troupe "hanno deciso di mostrare le realtà esistenti al di fuori del nostro mondo normale: le anomalie e le curiosità. Abbiamo selezionato e curato un gruppo di storie e narratori per raccontare questi racconti, provenienti da tradizioni soprannaturali o semplicemente nelle nostre menti. Questi sinistri cortometraggi di un'ora hanno lo scopo di lasciare gli spettatori a contemplare l'essenza stessa di ciò che l'orrore è, o può essere, e spaziano in atmosfere inquietanti da magiche a grottesche".

La cura delle immagini e della fotografia è ciò che emerge con maggiore forza dal lavoro di Del Toro, realizzato con un’attenzione maniacale dei dettagli. In un comunicato stampa il regista ha anche spiegato:

“Quello che cerco di dire è 'Guardate, il mondo è bello e orribile esattamente allo stesso tempo’”.

La locandina ufficiale riproduce la testa del creatore aperta in due. Come in una sorta di cassettiera vengono evidenziati alcuni oggetti che si collegano agli episodi. Si tratta di un teschio d'animale, una chiave con il numero 36, un topo irrequieto, un tubetto dal quale fuoriesce un misterioso liquido violaceo, una siringa, un uccellino di legno, delle boccette di tre colori diversi e un tentacolo che avvolge infine il collo del regista.

La Wunderkammer, o gabinetto delle curiosità, era un luogo in cui i collezionisti raccoglievano oggetti artistici, scientifici e intellettuali di ogni sorta, nell'ambizioso tentativo di riunire tutta la conoscenza umana in un'unica stanza. Dal granduca Francesco I de' Medici e dall'imperatore Rodolfo II fino all'arciduca Ferdinando II d'Asburgo, molti aristocratici virtuosi hanno acquistato, selezionato ed esposto questi oggetti creando veri e propri cataloghi del mondo intero, che spaziavano tra architettura, arredamento, pittura, scultura, gemmologia, geologia, botanica, biologia e tassonomia, astrologia, alchimia, antropologia, etnografia e storia. Creature mitiche ed esotiche, rappresentano un vero e proprio viaggio nel tempo, dal Rinascimento all'Età delle scoperte, dal Manierismo al Barocco, fino ai giorni nostri. Molte di queste Wunderkammer non esistono più, ma altre sono state minuziosamente ricostruite, mentre ne sono nate di nuove.

Data di uscita e trailer

La Stanza delle Meraviglie sarà presentato in anteprima esclusivamente su Netflix a partire dal 25 ottobre con i primi due episodi.

I sei successivi andranno in onda ogni settimana fino al 28 ottobre.