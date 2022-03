Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo il successo della prima stagione di Bridgerton, gli spettatori sono rimasti sconvolti dalla notizia che Regé-Jean Page non sarebbe tornato nella seconda stagione; e coloro che hanno sperato che potesse tornare in un cameo, ora sanno che non è successo.

Adesso i fan si chiedono se anche il destino delle sorelle Kate ed Edwina Sharma, le new entry interpretate da Simone Ashley e Charithra Chandran, sarà segnato da un'uscita di scena. Il finale di stagione, però, potrebbe lasciare una scia di ottimismo.

Edwina e Kate Sharma, nella nuova stagione, arrivano a Londra con la madre Lady Mary (Shelley Conn). La giovane Edwina attira immediatamente l’attenzione della regina Charlotte (Shelley Conn) e della corte grazie inoltre al prezioso contributo di Lady Danbury (Adjoa Andoh). La sorella maggiore Kate, che è nata da una precedente relazione del marito di Mary, nasconde però le reali motivazioni per cui si sta occupando del tentativo della sorella di ottenere un buon matrimonio dopo che le Sharma hanno dovuto fare i contri con la morte del padre. L’incontro con Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), determinato a conquistare Edwina, causerà non pochi problemi alla famiglia.

Il creatore e showrunner Chris Van Dusen, oltre a svelare alcuni aneddoti dei nuovi episodi, ha semplicemente dichiarato: "Tutto ciò che posso dire è che spero davvero che ci saranno in futuro".

Inoltre, Chandran ha rivelato il suo entusiasmo per questo progetto:

"Ho voluto bene a tutto il cast e la troupe, quindi sarei aperta a ritornare. Non mi è ancora stato detto nulla a riguardo e non è una decisione che spetta a me. La mia priorità, almeno a breve termine, è che Edwina possa trovare l'avventura e l'emozione".

La prima e la seconda stagione di Bridgerton sono disponibili su Netflix.

Fonte: Entertainment Weekly