Bridgerton 3: il Primo Teaser e i Titoli dei nuovi Episodi

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 febbraio 2024

Il team dietro la terza stagione di Bridgerton ha offerto ai fan una sorpresa speciale: il rilascio di un primo teaser e i titoli degli 8 episodi che compongono il prossimo capitolo.

Episodio 3x01: Out of the Shadows;

Episodio 3x02: How Bright the Moon;

Episodio 3x03: Forces of Nature;

Episodio 3x04: Old Friends;

Episodio 3x05: Tick Tock;

Episodio 3x06: Romancing Mister Bridgerton;

Episodio 3x07: Joining of Hands;

Episodio 3x08: Into the Light.

Questi titoli suggeriscono i temi di fondo e il viaggio romantico su cui si basa la stagione, evidenziando la sua accresciuta tensione romantica e le scene più piccanti, concentrandosi in particolare sulla relazione in evoluzione tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton. Negli scorsi episodi la loro amicizia si è approfondita, ma è evidente che Penelope desidera qualcosa di più.

Il video condiviso da Netflix offre uno sguardo a questa dinamica, mostrando Penelope che si sente un po' avvilita. Colin tenta di sollevarle il morale e di coinvolgerla in una conversazione, complimentandosi con lei per il suo abbigliamento, ma Penelope non si lascia influenzare facilmente. La ritrovata fiducia di Penelope e il cambiamento nella sua prospettiva nei confronti di Colin segnalano un punto di svolta nella loro relazione. Questo sviluppo suggerisce che Colin non è più posto su un piedistallo agli occhi di Penelope, ponendo le basi per una stagione piena di intrighi e relazioni in evoluzione.

La terza stagione di Bridgerton sarà rilasciata in due parti, con la prima in arrivo il 16 maggio e la seconda il 13 giugno.

Fonte: Comic Book