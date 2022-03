Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La serie TV statunitense Bridgerton debutterà con la sua seconda stagione fra pochi giorni su Netflix.

Adjoa Andoh, interprete di Lady Danbury, ha recentemente ammesso di essersi commossa alla risposta positiva dei fan verso il suo personaggio:

"Sono felice di essere fonte di ispirazione per le bambine nere, mi commuovo nel vederle postare foto di loro stesse in un abito Regency, travestite da Principesse. Ricevo ogni giorno foto di bambine e ragazzine travestite da Lady Danbury. Penso che sia adorabile. Finalmente possono riconoscersi in qualcuno e non sentirsi semplicemente tollerate dalla società".

L'attrice britannica di origine ghanese, che ha vestito i panni della madre putativa del Duca di Hastings nella prima stagione dello show, ha aggiunto:

"Da piccola non avevo nessuno a cui ispirarmi. Essere una bambina di razza mista con un forte accento di Leeds che vive in un piccolo villaggio agricolo del West Country era sicuramente difficile. C'erano alcune persone che mi escludevano per il colore della mia pelle, ma devo ammettere che molte altre mi hanno accolta in modo straordinario".

I nuovi episodi sono creati ancora da Chris Van Dusen (Scandal) e prodotti da Shonda Rhimes (Grey's Anatomy) e si basano sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nel mondo dell'alta società londinese durante la Reggenza inglese.

Anche la star Jonathan Bailey ha recentemente parlato del suo personaggio, il visconte Anthony Bridgerton.

In attesa della nuova stagione, sono stati rilasciati il trailer ufficiale e nuovi poster.

I nuovi episodi debutteranno su Netflix il 25 marzo.

Fonte: Digital Spy