Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Netflix e Shondaland hanno rilasciato il trailer ufficiale e alcune nuove immagini per la prossima seconda stagione del dramma di successo Bridgerton, che debutterà in tutto il mondo il 25 marzo.

Narrato da Lady Whistledown (Julie Andrews), lo sguardo di tre minuti alla seconda stagione vede un nuovo gruppo di debuttanti presentato alla Regina mentre entrano nel mercato matrimoniale.

In linea con la tradizione dei romanzi, la seconda stagione racconta la storia del visconte Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e della sua ricerca dell'amore. Nel trailer, dichiara che è per "il più grande amore della mia famiglia che devo scegliere una sposa con la mia testa e non con il mio cuore".

Ma dovere, desiderio e scandalo si scontrano quando Anthony decide di sposarsi, solo per incontrare il suo vero amore nella testarda sorella maggiore della sua futura sposa. Quest'ultima, Kate Sharma (Simone Ashley), pensa che Anthony cerchi una moglie solo per compiere il suo dovere, e che non crede nel vero amore che merita sua sorella Edwina (Charithra Chandran). Eppure Kate ha chiaramente occhi per Anthony (e viceversa).

"Cosa succede quando il dovere è in conflitto con il vero desiderio del cuore?", si chiede Lady Whistledown con la voce fuori campo. Rispondendo alla sua stessa domanda, rivela: "Beh, allora c'è il potenziale per uno scandalo considerevole, davvero".

Fonte: Deadline