Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ottobre 2023

Blade Runner 2099, il progetto televisivo a grande budget targato Prime Video, ha subito un grande cambiamento di produzione. Già nel mese di maggio il lavoro previsto in Irlanda del Nord ai Belfast Harbour Studios aveva subito uno slittamento a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

Recentemente, la BBC ha spiegato che questo ritardo ha causato uno spostamento definitivo di location. La serie TV lascerà quindi l’Irlanda, ma non è chiaro dove e quando si svolgeranno le riprese. Richard Williams, amministratore delegato di North Ireland Screen, ha espresso così il suo disappunto:

"Siamo consapevoli che queste decisioni difficili avvengono spesso nell’industria audiovisiva, soprattutto con progetti così costosi che portano con sé aspettative così grandi. Questo però ovviamente lascia un buco nel calendario di produzione in Irlanda del Nord, e Northern Ireland Screen farà di tutto per riempirlo, tenendo conto che le nostre troupe freelance e le industrie dell’indotto facevano affidamento su questo progetto per lavorare".

Ambientato 50 anni dopo il film di Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, il nuovo show è scritto da Sila Luisa (Shining Girls) e vede Ridley Scott, Michael Green e Tom Spezialy come produttori esecutivi. Scott potrebbe anche girare alcuni dei 10 episodi previsti.

Vernon Sanders, responsabile della televisione globale Amazon Studios, ha dichiarato:

"L'originale Blade Runner, diretto da Ridley Scott, è considerato uno dei film di fantascienza più grandiosi e influenti di tutti i tempi e siamo entusiasti di presentare Blade Runner 2099 ai nostri clienti. Siamo onorati di poter comporre questa continuazione del franchise e siamo fiduciosi che, collaborando con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e il Silka Luisa, straordinariamente talentuosa, la serie TV manterrà l'intelletto, i temi e lo spirito dei film che lo hanno preceduto".

Fonte: Comic Book