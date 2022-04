Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 15 minuti fa

È l'inizio della fine per Better Call Saul, ma sappiamo già esattamente dove è diretta l'ultima stagione. La serie TV spin-off di AMC racconta la storia di Jimmy McGill (alias Saul Goodman) negli anni prima che incontrasse Walter e Jessie nella seconda stagione di Breaking Bad. Quando Better Call Saul giungerà al termine, porterà direttamente alla storia di Breaking Bad.

Durante l'anteprima della sesta stagione dello show, il creatore Peter Gould non ha offerto grandi spoiler, ma ha spiegato che questo è il momento in cui Better Call Saul e Breaking Bad saranno effettivamente in grado di incontrarsi:

"Beh, ve lo dico io, ci stiamo avvicinando alla linea temporale di Breaking. Se ci sarà un cameo, sarà quando questi due spettacoli inizieranno a incrociarsi. E penso che vedrete alcuni incroci in modi sorprendenti e meravigliosi".

#BetterCallSaul creator Peter Gould on possible #BreakingBad cameos: "If it's ever going to happen, this is when these two shows start crossing over." https://t.co/KPzJLqAz5I pic.twitter.com/zeRJM85HH3 — Variety (@Variety) April 8, 2022

Ci sono già stati alcuni personaggi di Breaking Bad che sono apparsi in Better Call Saul nelle prime cinque stagioni. Mike è stato un personaggio chiave nella serie sin dall'inizio, mentre Gus Fring è già apparso in più stagioni, che ci hanno ripresentato Hank e Steve. Ovviamente, i fan sperano che l'ultima stagione abbia in serbo cameo di Aaron Paul e Bryan Cranston.

Per scoprire se sarà effettivamente così, non resta che attendere il 19 aprile, data in cui il capitolo conclusivo di Better Call Saul arriverà su Netflix. Scopri tutte le informazioni!

Fonte: Comic Book