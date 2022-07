Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Chi è Gene Takovic? La risposta non è ben definita. Il fuggitivo precedentemente noto come Jimmy McGill/Saul Goodman (Bob Odenkirk) ha avuto problemi prima di Breaking Bad, scomparendo da Albuquerque dopo che la DEA ha scoperto i suoi loschi rapporti con i famigerati cuochi di metanfetamine Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul). Al momento del flashforward in bianco e nero, scopriamo che Jimmy/Saul si nasconde sotto il nome di Gene, il manager paranoico di un Omaha Cinnabon - e ora che è stato riconosciuto dal raccapricciante tassista Jeff, la copertura è saltata.

Nella fredda apertura dell'episodio Guadagno Facile della quarta stagione di Better Call Saul, Jimmy/Saul ordina un nuovo filtro antipolvere per un Hoover Max Extract Pressure Pro Modello 60 di Ed Galbraith (Robert Forster). Mentre Walt scompare nel New Hampshire, a Jimmy/Saul viene concessa una nuova identità in Nebraska, lasciando sconosciuto il destino della moglie Kim Wexler (Rhea Seehorn).

È qui che inizia il video in calce: AMC ha rilasciato un recap di 10 minuti sul futuro dell'avvocato protagonista.

Better Call Saul tornerà su Netflix il 12 luglio.

