Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 31 minuti fa

Bob Odenkirk ha da poco parlato della realizzazione dell'ultima stagione di Better Call Saul. Prima di Breaking Bad, Odenkirk era conosciuto principalmente come sceneggiatore di sketch comici - come Saturday Night Live. Il successo di Breaking Bad e Better Call Saul ha ora portato Odenkirk a ruoli di alto profilo in film come The Post, Little Women e Nobody.

Odenkirk è stato introdotto per la prima volta nella seconda stagione di Breaking Bad nei panni dell'avvocato di Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul), Saul Goodman. Il personaggio è stato un tale successo che i creatori Vince Gilligan e Peter Gould hanno deciso di espandere il ruolo del personaggio. Prima ancora che Breaking Bad finisse, i due hanno iniziato a sviluppare una serie prequel per l'avvocato di Odenkirk. Per cinque stagioni, Better Call Saul ha raccontato il processo che ha portato Jimmy McGill a essere il riprovevole Saul Goodman.

Ora, lo spettacolo si sta preparando per la sua sesta e ultima stagione.

In una nuova intervista, Odenkirk ha parlato della recente conclusione delle riprese di Better Call Saul, che gli ha dato un'immensa "sensazione di completamento e realizzazione":

"La provvidenza e l'universo hanno permesso di finire Better Call Saul, è una sensazione di completamento e realizzazione - cosa molto importante per me. Se non fosse stato possibile, per una serie di motivi, se non avessi finito la storia, no, probabilmente non avrei questa sensazione che mi permette di andare avanti".

La sesta stagione aveva già un significato speciale per il cast e i fan, essendo l'ultima stagione dell'amato show. L'impensabile tragedia che è quasi accaduta sul set aggiunge sicuramente un altro livello di significato per tutte le persone coinvolte, e aiuta a mettere tutto in prospettiva.

La prima metà della sesta stagione di Better Call Saul sarà rilasciata il 18 aprile su AMC, seguita da una pausa di 6 settimane prima che gli episodi finali inizino la messa in onda l'11 luglio.

Fonte: Screen Rant