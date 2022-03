Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

"Qualunque cosa accada dopo, non andrà come pensi". Bob Odenkirk veste i panni di Gene Takovic nel nuovo poster dell'ultima stagione di Better Call Saul.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Dopo averne rilasciato un trailer, AMC svela anche la sinossi ufficiale: "L'ultima stagione di Better Call Saul conclude il complicato viaggio e la trasformazione del suo eroe compromesso, Jimmy McGill (Bob Odenkirk), nell'avvocato penalista Saul Goodman. Dal cartello al tribunale, da Albuquerque a Omaha, la sesta stagione segue Jimmy, Saul e Gene, nonché la complessa relazione di Jimmy con Kim (Rhea Seehorn), che è nel bel mezzo della propria crisi esistenziale. Nel frattempo, Mike (Jonathan Banks), Gus (Giancarlo Esposito), Nacho (Michael Mando) e Lalo (Tony Dalton) sono coinvolti in un gioco del gatto e del topo con poste in gioco mortali".

Nella linea temporale in bianco e nero post-Breaking Bad verrà anche rivelato il destino di Gene Takovic, la fittizia identità di Jimmy/Saul, fuggito in Nebraska dopo i suoi loschi rapporti con Walter White (Bryan Cranston).

Dopo il cliffhanger che ha concluso la stagione 5 ad aprile 2020 - con il boss del cartello Lalo Salamanca sopravvissuto a un tentativo di omicidio nella sua guerra con Gus Fring - il co-creatore e showrunner Peter Gould ha promesso che "la stagione è più ambiziosa, sorprendente e, sì, straziante":

"Anche in circostanze incredibilmente difficili, l'intero team di Saul - sceneggiatori, cast, produttori, registi e troupe - si è superato. Non potrei essere più entusiasta di condividere ciò che abbiamo realizzato insieme".

La stagione finale di 13 episodi sarà distribuita in due parti con i primi sette episodi che saranno resi disponibili il 18 aprile e culmineranno con gli ultimi sei episodi della serie l'11 luglio.

Fonte: Comic Book