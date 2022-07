Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Con gli ultimi tre episodi da mandare in onda, il sipario è ormai prossimo a calare sulle vicende del buon vecchio avvocato di Walter White, e mentre ci si chiede se Kim Wexler apparirà ancora per il gran finale, la serie di Better Call Saul ha deciso di prendersi una piccola pausa dagli eventi del passato e, con un tempestivo flashforward, ha incentrato la scorsa puntata sulle vicende future del protagonista.

Utilizzando nuovamente la tecnica del bianco e nero, lo show ha infatti mostrato Gene Takovic, (nuova identità che Jimmy ha assunto dopo i fatti narrati in Breaking Bad) tornare alle vecchie abitudini, elaborando un astuto piano per impedire al tassista Jeff, che lo aveva precedentemente riconosciuto, di poter in qualsiasi modo agire contro di lui.

L’episodio, intitolato Nippy, sembra però non sia stato apprezzato proprio da tutti, tanto da spingere un fan a scrivere un post su Twitter, in cui ha esposto il suo profondo disappunto, arrivando a definirlo come il peggiore mai realizzato finora.

Immediata è stata la replica dello sceneggiatore e produttore esecutivo della serie Thomas Schnauz che, in maniera molto semplice, ha risposto ringraziando per il feedback ricevuto.

Nonostante questa puntata non sia riuscita a raggiungere i cuori di tutto il pubblico, sicuramente la prossima potrebbe avere un impatto differente, perché con un titolo allusivo come “Breaking Bad”, si presenta già carica di grandi aspettative.

Fonte: Screen Rant