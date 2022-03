Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 minuti fa

Better Call Saul sta preparando una potenziale morte per Howard Hamlin? Il nuovo trailer dell'ultima stagione della serie TV ha indicato che ci sarà un nuovo conflitto tra Jimmy McGill, alias Saul Goodman (Bob Odenkirk) e Hamlin. A causa dei rapporti criminali del primo, questo potrebbe segnare il destino del secondo.

Howard Hamlin è stato uno dei principali personaggi secondari di Better Call Saul, dato che è uno dei principali partner direttivi della HHM - lo studio legale fondato da suo padre e dal fratello di Jimmy McGill, Chuck (Michael McKean). Debuttando come il principale rivale di Jimmy nella prima stagione, il ruolo di Howard viene gradualmente assunto da Chuck una volta che è stato rivelato che è stato lui a sabotare deliberatamente i tentativi di Jimmy di avanzare nella sua carriera di avvocato. Dopo la morte di Chuck nella terza stagione, Hamlin diventa meno importante nella serie poiché Jimmy inizia ad adottare completamente il suo personaggio di Saul Goodman e inizia ad affiliarsi al mondo criminale di Albuquerque. Tuttavia, come mostra il recente trailer, Hamlin sembra assumere di nuovo un ruolo più importante - e probabilmente avrà un esito oscuro.

Nel video Howard parla con Kim (Rhea Seehorn) e viene rivelato che sta costruendo un caso contro Jimmy. Al momento, non è chiaro se questo abbia a che fare con la campagna di molestie che subisce per mano di Jimmy nella quinta stagione di Better Call Saul, o se ciò riguarderà qualcos'altro. Qualunque sia il caso, sembra che Howard sarà ancora una volta una grave minaccia per Jimmy nell'ultima stagione. Detto ciò, questa minaccia verrà probabilmente interrotta se la sua ingerenza lo porterà a incontrare i soci in affari di Saul Goodman, come Gus (Giancarlo Esposito) e i Salamanca.

Better Call Saul ha visto i mondi di Jimmy McGill e Saul Goodman scontrarsi gradualmente. Questo arriva al culmine nella stagione 5, quando Kim viene coinvolta nei rapporti di Saul con Lalo Salamanca. Non è molto difficile immaginare che Howard alla fine scoprirà le attività criminali di Saul una volta che avrà portato la sua causa contro Jimmy all'estremo assoluto. È anche difficile immaginare che Gus e i Salamanca gli permetteranno di vivere, se ciò significa che le loro attività vengono smascherate - cosa che ovviamente non accadrà dato che Better Call Saul è una serie prequel. Ciò lascia Howard in una situazione particolarmente grave, poiché il suo caso avrà la sfortunata conseguenza della sua prematura scomparsa se dovesse incontrare i partner in affari di Saul Goodman.

Al momento, non vi è alcuna certezza che il caso di Howard porterà alla sua morte. Tuttavia, il trailer della sesta stagione di Better Call Saul ha un tono molto più oscuro di quello a cui la serie era abituata, il che indica che questa volta ci sarà ben poco da scherzare. Data la sua importanza all'inizio della serie, uccidere Howard non farà altro che consolidare quel cambiamento.

Fonte: Screen Rant