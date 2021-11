Batwoman 3: Pubblicata Online la Prima Immagine di Poison Ivy

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Una delle più letali e sensuali antagoniste mai apparse sulle pagine dei fumetti del Crociato Incappucciato è pronta a fare il suo ingresso trionfale nell’Arrowverse, ma al momento non sarà ancora la versione ufficiale.

Come infatti hanno potuto constatare i fan, dopo lo sconvolgente finale della seconda stagione di Batwoman, l’invasione di Gotham da parte dei numerosi oggetti e artefatti appartenuti agli storici villain di Bruce Wayne sta creando caos e difficoltà in tutta la città.

A farne le spese questa volta è la sorellastra di Kate Kane, Mary Hamilton (Nicole Kang), che dopo essere rimasta infettata dall’edera velenosa dell’iconica ecoterrorista nello scorso episodio, ha assunto le abilità di Poison Ivy.

Una trasformazione la sua che non sarà solo fisica, ma che, stando alla descrizione del personaggio trapelata online insieme a un’immagine che trovate in calce all’articolo, porterà alla luce i suoi istinti e desideri sepolti più in profondità, per appagare i quali non si fermerà di fronte a niente e nessuno.

“È stato emozionante lavorare al fianco di Nicole, mentre sceglievamo il colore dei capelli, degli occhi e, naturalmente, i vestiti stessi. Ma è stato solo quando si è presentata sul set e ha esordito con la sua interpretazione, che il personaggio di Poison Ivy Mary è stato finalmente completo”, ha dichiarato la produttrice esecutiva Caroline Dries.

La stessa attrice è intervenuta e, descrivendo il suo stato d’animo in merito alla possibilità di interpretare il ruolo, ha dichiarato:

”Sono così entusiasta di dare il volto a Poison Ivy. Lei è qui...finalmente! Questa è una frase che non avrei mai pensato di dire. Wow!”.

Naturalmente non si tratta della vera incarnazione della villain, in quanto come precedentemente annunciato, a vestire i panni di Pamela Isley sarà Bridget Regan (Agent Carter), che molto probabilmente farà la sua comparsa nello show in uno dei prossimi episodi.

Nell'attesa, i fan potranno però averne un piccolo assaggio proprio tramite la versione di Mary, che apparirà sul piccolo schermo nel midseason finale, fissato per il 24 novembre.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Fonte: Comic Book