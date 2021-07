Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 03 luglio 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Tra strazianti partenze e intriganti arrivi, la cupa e corrotta città di Gotham non è mai stata così in fermento: dopo la recente uscita dal cast di Dougray Scott (Desperate Housewives) e Wallis Day (Krypton), volti di Jacob e Kate Kane, tre nuovi personaggi sono pronti a fare il loro debutto nella terza stagione di Batwoman.

Stando infatti ad alcune indiscrezioni, lo show si prepara ad accogliere innanzitutto Reene Montoya, storico agente della GCPD, apparsa in innumerevoli prodotti legati al franchise del Crociato Incappucciato, dai fumetti alla serie d’animazione degli anni ’90, passando per Gotham e la recente pellicola Birds of Prey.

In Batwoman, l’intrepida detective ha lasciato il dipartimento a causa del trattamento che alcuni poliziotti riservavano ai cittadini più emarginati. Virtuosa e pratica, seguirà la sua personale strada per ripulire le strade della città nel modo giusto e con ogni mezzo necessario. Per interpretare il ruolo, la produzione è alla ricerca di un’attrice sulla trentina di origini latine o afro-latine.

Il secondo personaggio, chiamato Marquis Jet, è un ragazzo di colore sulla ventina, descritto come un affascinante playboy cresciuto nello sfarzo e nel lusso. A causa di uno scontro, avvenuto da bambino, con un acerrimo e pericoloso nemico di Batman, la sua personalità è rimasta profondamente segnata. Spericolato e volubile, non dovrebbe essere mai contrariato da nessuno.

L’ultimo personaggio è Jada Jet, una donna di colore fra i quaranta e cinquant’anni, madre dello stesso Marquis, verso il quale ha un atteggiamento estremamente protettivo. Amministratrice delegata delle Jet Industries, si è fatta strada nella vita raggiungendo la vetta, nonostante un passato burrascoso, per il quale ha dovuto abbandonare il suo primo figlio.

Quest’ultima parte della descrizione potrebbe forse identificarla come la madre biologica di Ryan (Javicia Leslie di The Family Business), che proprio nel finale della scorsa annata ha appreso da Alice (Rachel Skarsten) che la donna non è morta dandola alla luce, ma bensì è ancora in vita.

Per averne però la certezza, non resta che attendere il debutto della terza stagione, previsto in America per il 13 ottobre.

Fonte: Comic Book