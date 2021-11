Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La produzione della serie live-action Avatar: The Last Airbender è da poco iniziata con la prima foto del cast e del team ad annunciare la notizia. L'adattamento della celebre serie animata di Nickelodeon prenderà qualcosa dalla serie TV The Mandalorian.

La produzione della serie live-action targata Netflix, ha avviato le riprese in una nuova struttura costruita ad hoc con un volume di produzione virtuale di oltre 7000 metri quadrati, usando la stessa tecnologia che è servita per dare vita all'universo di Star Wars nello show targato Disney+.

Avatar: The Last Airbender is filming in a new, custom-built facility featuring a 23,000-square-foot virtual production volume, the same next-generation technology used on Disney+'s The Mandalorian pic.twitter.com/D3uRvOomDk — Avatar News (@AvatarNews_) November 16, 2021

Recentemente inoltre sono state annunciate tre new entry nel cast della serie live-action.

La serie animata, co-creata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, è stata uno dei cartoni più popolari della metà degli anni 2000. La serie TV ha generato una serie spin-off altrettanto popolare nel 2012 conosciuta come The Legend of Korra entrambi i quali sono in streaming sulla piattaforma Netflix, mentre i graphic novel, sono pubblicati in Italia dalla casa editrice Tunué.

La trama dello show ripercorrerà le stesse avventure della sua controparte animata:

"Nel mondo di Avatar: The Last Airbender la civiltà è divisa in quattro nazioni separate. Chiamate come gli elementi, le quattro nazioni sono i Nomadi dell’Aria, il Regno della Terra, la Nazione del Fuoco e le Tribù dell’Acqua. In ogni nazione, solo poche persone selezionate conosciute come i “Dominatori” possono usare l’elemento della loro nazione utilizzando le arti marziali regionali e i loro poteri telecinetici. L’unico utente in grado di utilizzare tutti e quattro gli elementi è l'Avatar".

Ancora non è stata resa nota la data di rilascio dell'attesa serie TV.

