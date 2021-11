Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Netflix ha ufficialmente ha dato il via ufficiale alle riprese della versione live-action della classica serie animata Avatar: The Last Airbender, festeggiando con una foto del cast e della produzione.

L'immagine mostra Lindsey Liberatore, produttrice esecutiva del progetto, i registi Jet Wilkinson e Jabbar Raisani, lo showrunner e sceneggiatore Albert Kim e i produttori e registi Michael Goi e Roseanne Liang. Del cast si notano: Ian Ousley che interpreta Sokka, Dallas Liu che ha il ruolo di Zuko, Roseanne Liang, Kiawentiio che ha il ruolo di Katara, Gordon Cormier che interpreta Aang.

Gli attori e la troupe sono al lavoro a Vancouver e la serie TV verrà girata sfruttando la tecnologia di Pixomondo Virtual Production che permetterà di utilizzare la tecnologia più avanzata a disposizione per portare in vita l'ambientazione dell'universo di Avatar, con oltre 3000 pannelli LED.

Il franchise per ora comprende le due serie animate La Leggenda di Aang e La Leggenda di Korra, mentre nel 2010 uscì il film L'ultimo Dominatore dell'Aria, diretto da M. Night Shyamalan (Servant).

Le riprese di Avatar: The Last Airbender dureranno fino a maggio 2022.

