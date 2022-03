Atlanta 3: FX svela il Trailer della nuova Stagione della Serie TV

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo aver rilasciato il teaser trailer della terza stagione dell serie TV Atlanta, FX svela il trailer dei nuovi episodi.

L'acclamata comedy, dopo una pausa di tre anni, torna sul piccolo schermo il 24 marzo negli USA e sarà trasmessa il giorno seguente su Hulu. Il primo evento conterrà i primi due episodi.

La serie TV segue le vicende di Earn (Donald Glover) durante la sua vita quotidiana in Atlanta, che cerca di redimersi agli occhi della sua ex fidanzata, nonché madre di sua figlia, così come a quelli dei genitori e di suo cugino Alfred (Brian Tyree Henry), rapper conosciuto con lo pseudonimo “Paper Boi”.

Nella terza stagione, come si vede nella nuova clip, si svolgerà prevalentemente in Europa e nel Regno Unito, mostrando i protagonisti impegnati in un tour di successo, tra festeggiamenti, tradizioni locali, un po' di malinconia e tanti momenti divertenti.

Nel cast torneranno anche: Darius, interpretato da Keith Stanfield, il braccio destro di Alfred e Van, interpretata da Zazie Beetz, la migliore amica di Earn.

La terza stagione di Atlanta troverà spazio in Italia sulla piattaforma Disney+, ma la data di uscita non è stata ancora annunciata.

Di seguito il trailer pubblicato.

Fonte: Comic Book