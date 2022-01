Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Originariamente prevista per il 19 gennaio, la scaletta di contenuti di Disney+ di febbraio 2022 rivela che Marvel Studios: Assembled – The Making of Hawkeye sarà presentato in anteprima mercoledì 9 febbraio. L'episodio presenta conversazioni tra Scarlett Johansson e Jeremy Renner mentre discutono della genesi del film Black Widow e della serie Hawkeye. Ci saranno anche molti filmati del dietro le quinte della realizzazione della serie TV.

Si spera anche che l'episodio mostri qualche incontro con Florence Pugh e Vincent D'Onofrio, che hanno avuto ruoli importanti nella serie rispettivamente nei panni di Yelena Belova e Wilson Fisk/Kingpin.

Non ci sono ancora notizie su una possibile seconda stagione di Hawkeye, e non si sa ancora se rivedremo presto Kate Bishop, Yelena Belova o Wilson Fisk, ma sappiamo che lo spin-off Echo è una probabile possibilità di rivedere Kingpin, responsabile della morte del padre di Echo.

Marvel Studios: Assembled – The Making of Hawkeye debutterà mercoledì 9 febbraio su Disney+.

Fonte: Comic Book