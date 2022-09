Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Ormai è passato circa un anno dagli ultimi aggiornamenti sulla produzione di Assassin's Creed.

Ora l'azienda francese Ubisoft esce allo scoperto con nuove notizie incoraggianti per i fan del famoso videogioco: secondo un recente report, i lavori presso Ubisoft Forward sono attualmente in corso.

Gran parte dei nomi che saranno presenti nel progetto sono già stati annunciati. Lo show infatti sarà prodotto da Jason Altman e Danielle Kreinik, mentre Jeb Stuart (Vikings: Valhalla) sarà in cabina di regia. Stuart è noto per aver scritto film d'azione quali Die Hard, Ancora 48 Ore e The Fugitive.

Dopo la cancellazione di Resident Evil dopo una sola stagione, la preoccupazione dei fan è alta - visto l’andamento negativo delle capacità di Netflix per l’adattamento di acclamati videogiochi.

Creato da Patrice Désilets e pubblicato a partire dal 2007, il franchise di Assassin's Creed ha venduto più di 155 milioni di giochi in tutto il mondo, diventando una delle saghe più vendute nella storia dei videogiochi. La serie include anche numerosi romanzi, fumetti, cortometraggi e una fiction televisiva. Nel 2016 è stato adattato come film omonimo diretto da Justin Kurzel e interpretato da Michael Fassbender. Quindi nel 2017, Ubisoft ha segnalato i suoi piani per un live-action.