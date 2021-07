Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 15 giugno 2021

Il progetto di portare come serie TV live-action una delle saghe di videogiochi action-adventure di successo più conosciute al mondo, Assassin's Creed, è in sviluppo dal 2020 per conto di Netflix come parte di un accordo sui contenuti di Ubisoft per lo sviluppo anche di serie animate e anime.

Creato da Patrice Désilets e pubblicato a partire dal 2007, il franchise di Assassin's Creed ha venduto più di 155 milioni di giochi in tutto il mondo, diventando una delle saghe più vendute nella storia dei videogiochi. La serie include anche numerosi romanzi, fumetti, cortometraggi e una fiction televisiva. Nel 2016 è stato adattato come film omonimo diretto da Justin Kurzel e interpretato da Michael Fassbender. Quindi nel 2017, Ubisoft ha segnalato i suoi piani per una serie TV live-action.

Recentemente è stato ingaggiato Jeb Stuart per la sceneggiatura della serie TV. Il regista e sceneggiatore americano è noto per aver scritto film d'azione quali Die Hard, Ancora 48 ore e The Fugitive. Gli ultimi suoi lavori riguardano la creazione di Vikings: Valhalla, sempre con Netflix.

Non si hanno ancora notizie certe sullo show, però è confermato che Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft saranno i produttori esecutivi del progetto. Non si hanno conferme neanche su quale delle saghe sia stata prescelta, ma la scelta è vasta con personaggi interessanti.

In attesa di nuovi aggiornamenti vi invitiamo a rimanere collegati!

Fonte: Deadline