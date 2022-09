Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Le recensioni dei primi quattro episodi di Andor sono state generalmente positive, e i fan dello spettacolo sono entusiasti di sapere che ci sono ancora nove episodi prima che la stagione si concluda. La serie TV tornerà anche con un secondo capitolo di 12 episodi, che porterà direttamente agli eventi di Rogue One di Gareth Edwards. A tal proposito, il creatore dello show Disney+ Tony Gilroy ha rivelato che l'intera storia della serie è stata già completamente tracciata.

Durante una recente intervista, il prolifico scrittore e regista ha parlato del processo di realizzazione dello spettacolo di Star Wars, inclusa la pianificazione della sua narrativa generale. Gilroy ammette che è stato complicato lavorare al progetto perché volevano che fosse perfetto, e una parte per garantire ciò era sapere quale fosse il loro punto di arrivo:

"Beh, sappiamo certamente come continuerà e si concluderà. Sì, il processo di scrittura è super complicato, perché cerchiamo davvero di fare tutto alla perfezione, e ci sono ben 700 pagine di materiale originale. È una quantità incredibile di lavoro per tutti noi. Questa settimana dovrei ricevere l'ultima sceneggiatura di mio fratello Dan. Io ho le mie tre sceneggiature, ma sono tutte abbozzate. Sappiamo esattamente cosa stiamo facendo, ma per il momento i dettagli saranno probabilmente ancora in fase di elaborazione fino ad aprile".

Andor è disponibile su Disney+, con un nuovo episodio ogni mercoledì.

Fonte: Screen Rant