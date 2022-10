Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Le riprese della seconda stagione di And Just Like That... sono in corso. L'abbigliamento e lo stile del sequel di Sex and the City sono fondamentali e Sarah Jessica Parker ha sfoggiato i primi accessori per le vie di New York, prontamente condivisi con delle foto su Instagram.

Negli scatti l'attrice statunitense, che interpreta Carrie, ha catturato l’attenzione dei fan soprattutto per il piccione che posa con lei. Il volatile in realtà è una borsa a mano della collezione autunno-inverno 2022/2023 di JW Anderson. Il team di stylist della serie TV, capitanato da Molly Rogers e Danny Santiago, ha optato inoltre per una tuta utility grigia e per una cavigliera Baguette. Infine è presente un dettaglio sexy dei sandali alla schiava, i preferiti della protagonista.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Una foto ritrae invece Kristin Davis mentre indossa una tuta verde e un paio di sneakers, look piuttosto diverso da quello con cui i fan hanno visto negli anni Charlotte York Greenblatt. Le costumiste hanno quindi messo alla prova i fan chiedendo di provare a indovinare il motivo e il luogo dove Charlotte indosserà quei capi di abbigliamento.

Ideato da Darren Star, lo show prosegue la storia Carrie (Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Davis).

Il debutto dei nuovi episodi di And Just Like That... è atteso su HBO Max - e in Italia su Sky - nel corso dell'estate 2023.

Fonte: Screen Rant