Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

And Just Like That è pronta a tornare con una seconda stagione. Le due protagoniste Sarah Jessica Parker e Sara Ramirez hanno infatti condiviso le prime immagini della sceneggiatura dell'episodio 2x01 del revival di Sex and the City.

La serie TV, creata da Darren Star, vede il ritorno sul piccolo schermo dei personaggi iconici della serie madre interpretati da Parker, Kristen Davis e Cynthia Nixon. La produzione originale di HBO Max include nel cast anche Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler.

Per la gioia dei fan, recentemente è stato annunciato che John Corbett avrebbe ripreso il ruolo dell'ex fidanzato di Carrie (Parker), Aidan Shaw.

Al momento, HBO Max deve ancora annunciare una data di uscita della nuova stagione. Sembra però probabile che le riprese inizieranno molto presto, forse già dalla prossima settimana. Supponendo che la produzione continui per alcuni mesi, c'è la possibilità che la seconda stagione di And Just Like That venga presentata in anteprima nell'estate del 2023.

Fonte: Screen Rant