Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Sono passati quasi due mesi da quando i fan di Sex and the City si sono trovati nuovamente a salutare le loro eroine, convinti che quell’ultima scena che coinvolgeva Carrie dovesse per forza portare a qualcosa in più e che la storia non poteva concludersi “sul più bello”, e pare proprio che infine un nuovo capitolo verrà narrato: And Just Like That..., revival della storica serie targata HBO, ha infatti ricevuto il semaforo verde per la produzione di una seconda stagione.

Lo show ha riportato sul piccolo schermo le vicende di Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis), narrandone la loro nuova dimensione di 50enni, fra inedite problematiche, ma con la solita e indissolubile amicizia a legarle.

La notizia è stata commentata dal produttore esecutivo Michael Patrick King, che ha dichiarato:

“Sono felice ed entusiasta di raccontare altre storie su questi personaggi così vivi e audaci, interpretati da attori davvero straordinari. La verità è che siamo tutti molto elettrizzati”.

Alle sue parole sono seguite quelle di Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, che ha affermato:

”Siamo rimasti deliziati dalle conversazioni che hanno generato questi personaggi e le loro storie, ambientate in un mondo che già conosciamo e amiamo così tanto. Siamo orgogliosi del lavoro che Michael Patrick King e i nostri fantastici sceneggiatori, produttori, cast e troupe hanno fatto per portare tutto questo sullo schermo. Non vediamo l'ora che i fan vedano cosa c'è in serbo per la seconda stagione!”.

Fonte: Comic Book