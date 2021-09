Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Sarah Paulson è una delle figure più importanti quando si tratta del franchise di American Horror Story, e mentre è attualmente protagonista della decima stagione, Double Feature, non pensa che tornerà per un seguito.

Nel corso della storia dello show l'attrice non ha partecipato solo alla nona stagione, 1984, e nonostante abbia affermato che non crede di lavorare al prossimo capitolo, la cosa che continua a farla tornare è il personaggio che Ryan Murphy crea per lei, quindi non può escludere un possibile ritorno, alla fine:

"È la prima volta in circa tre anni che non lo so. Penso che questa sia la mia ultima stagione di American Horror Story, probabilmente. Ogni volta che viene da me con un personaggio stravagante, tendo a dire: 'Sì! Facciamolo!'. Quindi non lo so".

Anche se ha saltato solo una stagione della serie, all'inizio di quest'anno Paulson ha ha ammesso il suo rammarico nell'aver recitato nella sesta stagione, Roanoke, poiché non è riuscita a connettersi con il personaggio che ha interpretato in quella narrazione tanto quanto in altri uscite:

"Non mi importava affatto di quella stagione. So che la gente si arrabbierà con me per quello che sto dicendo".

Oltre a sentirsi personalmente obbligata a partecipare a Roanoke, la star aveva anche obblighi contrattuali nei confronti della serie:

"Ero delusa dall'intera esperienza perché mi sentivo come se fossi entrata in un nuovo mondo lavorativo. Mi sono sentita davvero intrappolata dalla mia responsabilità e dal mio obbligo contrattuale di fare American Horror Story. Per quanto sia casa mia e per quanto io l'abbia sempre amata, è stata la prima volta che ho sentito che avrei voluto andare da Ryan e chiedergli di farmi andare via".

American Horror Story va in onda il mercoledì su FX.