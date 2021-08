Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il decimo capitolo della serie antologica di American Horror Story, intitolato Double Feature, ha fatto il suo debutto il 25 agosto su FX.

La rete televisiva statunitense ha rilasciato i poster ufficiali dei personaggi per la prima parte dello show racchiusa in sei episodi intitolata Red Tide. I poster non solo danno ai fan l’opportunità di farsi un’idea più specifica, ma creano anche l'atmosfera per la stagione che viene descritta come un’esplosione di terrore.

La prima parte vede come protagonista uno scrittore in difficoltà (Finn Wittrock), sua moglie incinta (Lily Rabe) e la loro figlia (Ryan Kiera Armstrong), che si trasferiscono in una località balneare isolata per l'inverno, la cittadina di costiera Provincetown, nella speranza di una vita più serena.

Il cast di Double Feature include anche: Denis O'Hare, Sarah Paulson, Evan Peters, Macaulay Culkin, Billie Lourd, Adina Porter, Leslie Grossman e Angelica Ross.

Creata e diretta da Ryan Murphy e Brad Falchuk, l’idea della divisione in due storie separate si rifà al cosiddetto doppio spettacolo, cioè alla pratica diffusa nei cinema americani soprattutto negli anni '30 di proporre due film al prezzo di uno. Gli ultimi quattro episodi dello show, racconteranno una storia completamente diversa racchiusa nel titolo Death Valley.

American Horror Story: Double Feature è disponibile su FX e Hulu.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Fonte: Comic Book