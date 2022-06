Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La seconda stagione dello spin-off di American Horror Story, American Horror Stories, approderà su Hulu tra un mese. Per l'occasione, la piattaforma ha condiviso il suo primo poster - che è decisamente inquietante. L'immagine presenta tre volti che assomigliano a delle bambole, ma in un modo ancora più sinistro da creare sconcerto. Anche l'account Twitter ufficiale ha aggiornato la propria pagina con una nuova immagine, portando le strane pseudo-bambole a un livello ancora più spaventoso.

Al momento non si sa molto della seconda stagione di American Horror Stories, ma ciò che è certo è che la serie seguirà lo stesso formato generale della prima, ovvero una serie antologica con singoli episodi contenuti, piuttosto che un "mystery" di un'intera stagione. Tuttavia, sebbene American Horror Stories abbia un formato differente, essa è ambientata nello stesso universo generale, con la prima stagione che conteneva persino alcuni legami piuttosto importanti come Murder House della serie originale.

Secondo la descrizione ufficiale, "American Horror Stories è uno spin-off della pluripremiata serie antologica di successo American Horror Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk. American Horror Stories è una serie antologica a rilascio settimanale che presenterà in ogni episodio una storia horror diversa. Dal 2011, i creatori di American Horror Story hanno ridefinito il genere horror con varie puntate che presentano un manicomio inquietante, una congrega di streghe, un freak show itinerante, un hotel infestato e l'Apocalisse stessa. La serie televisiva ha dato vita ad una legione di fan sfegatati che attendono con ansia i terrori del prossimo capitolo. La serie è prodotta dalla Twentieth Television.

Per quanto riguarda l'undicesima stagione di American Horror Story, anche in questo caso non si hanno ancora molte informazioni. L'ultimo aggiornamento sulla serie originale è che tornerà al formato di un solo racconto, a differenza della decima stagione che presentava due storie collegate tra loro, Red Tide e Death Valley. Per il momento non è stata ancora annunciata una data di uscita per l'undicesima stagione.

"Quello che posso dirvi è che l'idea della stagione 11 è una sola storia", ha dichiarato Landgraf. "In realtà si svolge in diverse linee temporali, ma è un unico soggetto, una sola storia, con un inizio, una parte centrale e una fine, come molte delle storie precedenti".

La seconda stagione di American Horror Stories debutterà il 21 luglio.

Fonte: Comic Book