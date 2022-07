Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 19 minuti fa

Mentre si avvicina sempre più la data di debutto della premiere di American Gigolo, la rete televisiva Showtime, dopo la recente pubblicazione del teaser, ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale della serie, rivisitazione dell’omonima e celebre pellicola degli anni ’80 con protagonista Richard Gere.

Sulle note coinvolgenti di “Call Me”, il video trascina gli spettatori nelle turbolenti vicende di Julian Kaye, che, dopo aver passato quindici anni in prigione per un’ingiusta accusa di omicidio, si troverà ad affrontare la sua ex amante Michelle, la madre tormentata e tutte le persone che lo hanno tradito.

Mentre cerca di far conciliare il suo passato da escort con l’uomo che è ora, il suo caso attirerà l’attenzione della detective Sunday, che, intenzionata a scoprire la verità, porterà alla luce una cospirazione ben più grande delle sue aspettative.

Il cast vede la presenza di Jon Bernthal (The Punisher), Gretchen Mol (Boardwalk Empire), Rosie O'Donnell (I Know This Much is True), Lizzie Brocheré, Gabriel LaBelle, Leland Orser, Wayne Brady (Black Lightning), Alex Fernandez, Sandrine Holt, Yolonda Ross e Melora Walters.

L’appuntamento è fissato in America per il prossimo 11 settembre.

Fonte: Deadline