Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Malgrado i rallentamenti e i problemi legati alla produzione, sembra che presto il pubblico potrà finalmente seguire American Gigolò, la nuova serie targata Showtime ispirata alla nota e omonima pellicola degli anni ’80 con protagonista Richard Gere.

Nell’attesa, la rete ha fornito una prima anticipazione pubblicando il teaser trailer, dal quale si evince che, nonostante le vicende siano ambientate ai giorni nostri, le atmosfere affondino leggermente le proprie radici al periodo storico del film originale.

Lo show ha per protagonista Julian Kaye (Jon Bernthal, The Punisher), che è un'ex escort appena rilasciato dal carcere nel quale è stato recluso per 15 anni per un omicidio che non ha commesso. Mentre l’uomo si troverà a cercare risposte dall'ex amante Michelle, la detective Sunday proverà a fare chiarezza su quanto realmente accaduto sulla scena del crimine.

Oltre a Bernthal, il cast vede la presenza di Gretchen Mol (Boardwalk Empire), Rosie O'Donnell (I Know This Much is True), Lizzie Brocheré (Versailles), Gabriel LaBelle, Leland Orser (I Am the Night) e Wayne Brady (Black Lightning).

Fonte: IndieWire