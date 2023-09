Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 settembre 2023

L'universo di The Boys continua a espandersi su Prime Video: con il prossimo spin-off live-action Gen V e la serie animata The Boys Presenta: Diabolico!, sembra che il mondo creato da Eric Kripke abbia ancora molto da offrire. A tal proposito, i vertici di Amazon e MGM Studios stanno lasciando intendere che potrebbero esserci ancora più storie da raccontare.

In una recente intervista Vernon Sanders - ai vertici di Amazon e MGM Studios - ha parlato della possibilità di ulteriori spin-off della serie TV:

"Eric Kripke ha una visione di ciò a cui tutto questo porterà ormai da anni, e continuiamo a parlare di ciò che verrà dopo. Quindi, probabilmente è prematuro parlare di questo oltre a dire che crediamo in Eric, e se Eric è interessato a continuare la storia, saremo i primi a voler lavorare con lui. Ma in questo momento siamo super concentrati su Gen V e sulla fantastica stagione 4 di The Boys, che penso lascerà a bocca aperta i fan".

Un dettaglio interessante riguarda la collaborazione tra Kripke e i produttori Seth Rogen e Evan Goldberg:

"Penso che Seth, Evan ed Eric siano sinceramente interessati a questo. Penso che siamo stati probabilmente quelli che hanno voluto stare attenti a non esagerare. Quindi, una volta che ci siamo impegnati con Gen V, volevamo davvero che fosse la prossima cosa a uscire. E una volta che l'avremo rilasciata e avremo la possibilità di vedere la reazione del pubblico, potremo iniziare a parlare, come ho detto, di cosa verrà dopo".

