Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 29 agosto 2023

La produzione della prossima serie TV di Alien è attualmente interrotta a causa dello sciopero della SAG-AFTRA: secondo un recente rapporto, le riprese - che si stavano tenendo in Tailandia - sono bloccate, con il cast rimandato a casa venerdì scorso.

Stando a quanto riferito la pausa nella produzione è stata pianificata, con la troupe che avrebbe continuato a lavorare e preparare i set dello spettacolo, in modo che le riprese potessero iniziare il prima possibile dopo la fine dello sciopero.

In precedenza era stato riferito che Alien sarebbe stato in grado di continuare la produzione durante lo sciopero, poiché ha una crew in gran parte internazionale e solo due dei suoi principali membri del cast sono membri della SAG-AFTRA. Di conseguenza, nell'ultimo mese le riprese sono potute proseguire con gli altri attori.

Inoltre, è stato annunciato che la star di Tenebre e Ossa Kit Young è stata scelta per il ruolo di un personaggio chiamato Tootles.

"È la prima storia di Alien che si svolge sulla Terra. Si svolge sul nostro pianeta, verso la fine del secolo in cui ci troviamo attualmente, tra 70 anni circa", ha affermato il CEO di FX John Landgraf. "Ambientarlo sulla Terra è davvero interessante. Dobbiamo pensare al futuro del pianeta in termini di ambiente, governance, tecnologia e creare e progettare una versione del pianeta nel futuro...Noah vuole farlo in un modo distintivo e originale".

Fonte: Comic Book