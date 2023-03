Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Sembra che le cose non stiano andando proprio benissimo per i Marvel Studios, dopo che è stato annunciato che diversi contenuti Marvel/Disney+ non arriveranno quando previsto. Ciò è stato confermato dopo che il vertice della produzione, post-produzione, VFX e animazione dei Marvel Studios, Victoria Alonso, è stato licenziato.

Alcuni addetti ai lavori di Disney+ e Marvel Studios hanno dichiarato infatti che, nel corso del 2023, avrebbero dovuto essere rilasciate 5 serie TV della Marvel, ma a causa dell'uscita di Alonso dalla società, quest'anno ne sarebbero arrivate solo 3:

“Gli addetti ai lavori affermano che le cinque serie Disney+ dei Marvel Studios che avrebbero dovuto debuttare nel 2023 sono state ridotte a tre o quattro, mentre le altre arriveranno nel 2024, o forse ancora più tardi. Questo eliminerà parte della pressione dalla pipeline di post-produzione della Marvel. L'assenza di Alonso non dovrebbe influenzare il prossimo titolo Marvel, Guardiani della Galassia Vol. 3".

Al momento non è noto il motivo per cui Alonso è stata licenziata dalla società. Tuttavia, è stato affermato che è stata interrogata sui lavori del dietro le quinte durante il suo periodo in azienda, specialmente quando più professionisti nell'ambito VFX hanno pubblicato apertamente sui social media quanto fosse un "terribile cliente" la Marvel. A quanto pare, Alonso avrebbe "inserito nella lista nera questi professionisti" e creato "un ambiente di lavoro tossico" durante il suo mandato.

Queste informazioni sembrano combaciare e dare una spiegazione alle recenti notizie sulla seconda stagione di What If...? e di Loki, la cui finestra di uscita è stata modificata da "Estate 2023" a "Prossimamente".

Fonte: We Got This Covered