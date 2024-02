Abbott Elementary 4 ci sarà! ABC ha Rinnovato la Serie TV

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 febbraio 2024

Abbott Elementary continua a ottenere successo stagione dopo stagione, tanto che ABC ha deciso di rinnovarla per un quarto capitolo.

L'entusiasmante notizia è stata condivisa da William Stanford Davis - che dà vita all'amato custode, il signor Johnson - durante lo showcase della ABC al tour stampa invernale della Television Critics Association.

Il cuore di Abbott Elementary batte forte con Quinta Brunson al centro, sia nei panni della creatrice della serie TV che della vivace Janine Teagues, un'insegnante devota che affronta le sfide di una scuola elementare. Accanto a lei, Tyler James Williams brilla nel ruolo di Gregory, collega di Janine e crescente interesse amoroso, con Sheryl Lee Ralph, Janelle James, Lisa Ann Walter e Chris Perfetti che completano il cast.

Il talento di Brunson è stato recentemente celebrato con la vittoria di un Emmy come migliore attrice protagonista in una serie comica per la seconda stagione dello spettacolo, mentre Ralph aveva precedentemente vinto l'Emmy come migliore attrice non protagonista in una commedia.

Nel frattempo la terza stagione è iniziata con entusiasmo, attirando 2,8 milioni di spettatori per la sua première in due episodi.

Fonte: TVLine