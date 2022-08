Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 49 minuti fa

L’intero corpo insegnanti della Willard R. Abbott Elementary School di Philadelphia si sta preparando per un nuovo anno scolastico, e, nonostante le solite ardue difficoltà, tutti s’impegneranno per far sì che l’istruzione dei propri studenti sia sempre al top.

Abbott Elementary, la comedy creata da Quinta Brunson, che sfrutta lo stile mockummentary per narrare le vicende di un gruppo di maestri di una scuola con numerosi problemi legati al budget, sta finalmente per tornare con la sua seconda attesa stagione.

In vista dell’evento è stato rilasciato online il primo teaser trailer, che, malgrado non riveli nulla in merito a ciò che verrà trattato nel nuovo arco narrativo, mette in risalto, con toni decisamente scanzonati, i vari protagonisti.

Il cast vede la presenza della stessa Brunson, che ricopre il ruolo di Janine Teagues, nonché fra gli altri di Tyler James William (apparso in alcuni episodi di The Walking Dead), Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti, Sheryl Lee Ralph e il neo promosso a regular William Stanford Davis.

La premiere della prossima annata è attesa sulla rete televisiva ABC per il 21 settembre.

🎶 #AbbottElementary's back again...with a little season two swaaag 🎶 Don't miss the season premiere Sept 21 on ABC and Stream on Hulu! pic.twitter.com/cb52C95CxB — Abbott Elementary Returns Sept 21 🎒 (@AbbottElemABC) August 17, 2022

Fonte: Screen Rant