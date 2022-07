Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Abbott Elementary, una delle nuove serie più popolari del momento, tornerà per una seconda stagione. Dopo aver ottenuto una grande approvazione per la sua prima stagione, la serie si sta preparando per un nuovo capitolo.

Secondo le ultime notizie l'attore William Stanford Davis è stato promosso a regular per la seconda stagione, e il suo ruolo sarà ancora più importante. L'attore è apparso in tutti i 12 episodi della prima stagione.

Creata da Quinta Brunson, Abbott Elementary - per via dello stile mockumentary e della sua popolarità - è stato paragonato dai telespettatori a The Office. Questo paragone non dispiace alla star Tyler James Williams, in quanto è indicatore dell’ottimo percorso intrapreso dalla nuova serie:

"È improbabile che The Office non abbia avuto una forte influenza. È lo standard perfetto di questo stile. E Randall Einhorn, che era direttore della fotografia e regista in The Office, è uno dei nostri produttori esecutivi e ha diretto sei episodi di questa stagione. Quindi ci saranno molte cose che le accomunano. Tuttavia, purtroppo, io non potrò più guardare The Office, perché non voglio che vengano introdotte cose di cui non sono nemmeno consapevole. Devo ignorare The Office per il momento, in modo da non finire per rubare qualcosa da questa serie".

La seconda stagione di Abbott Elementary debutterà il prossimo 22 settembre su ABC, mentre la prima è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book