Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo il successo riscosso ai Golden Globes 2023, continuano le buone notizie per Abbott Elementary: ABC ha infatti rinnovato l'amata comedy per una terza stagione.

“Questo rinnovo è un meritato fiore all'occhiello di Quinta Brunson, Justin Halpern, Patrick Schumacker e Randall Einhorn, così come del resto del cast e della troupe di Abbott Elementary. Ogni settimana, questo talentuoso gruppo di artisti celebra i veri eroi sconosciuti: gli insegnanti delle scuole pubbliche. E per una ciliegina in più sulla torta del rinnovo, il nostro gruppo preferito di insegnanti è stato onorato questa mattina con due nomination agli Screen Actors Guild Award e tre Golden Globe. Abbott Elementary è un dono, e non vedo l'ora di vedere molti altri magnifici episodi di questa serie brillante, autentica e semplicemente divertente", ha affermato Channing Dungey, presidente e CEO di Warner Bros. Television Group.

Fonte: Deadline