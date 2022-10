Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Fervono sempre più i lavori intorno a 1923, nuovo prequel legato all’amato western-drama Yellowstone, che continua ad aggiungere nomi di spessore al suo nutrito cast.

Dopo aver infatti accolto fra le sue fila Jennifer Ehle, lo show vedrà la presenza dell’ex James Bond, Timothy Dalton.

L’attore, conosciuto al pubblico televisivo anche per il ruolo di Sir Malcom Murray in Penny Dreadful e di Niles Caulder in Doom Patrol, è stato scritturato per vestire i panni di Donald Whitfield, un uomo potente e sicuro di sé che trasuda ricchezza, ma è carente di empatia.

Intimidatorio e scellerato, è abituato a ottenere tutto ciò che vuole.

Lo show, ambientato all’inizio del 20° secolo, si concentrerà su una nuova generazione di Dalton, che si troverà ad affrontare pandemie, siccità, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione.

Oltre alla già citata Ehle, il cast vede la presenza di Harrison Ford, Helen Mirren, James Badge Dale, Brandon Sklenar, Robert Patrick (Peacemaker), Darren Mann (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), Sebastian Roché, Michelle Randolph, Marley Shelton, Brian Geraghty (Chicago P.D.), Jerome Flynn e Julia Schlaepfer (The Politician).

Con le riprese che si stanno svolgendo in questo periodo in Montana, il debutto dello show è al momento previsto sul servizio streaming di Paramount+ a dicembre.

Fonte: Deadline