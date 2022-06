Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 37 minuti fa

Come parte della Netflix Geeked Week, Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer della prossima serie tedesca nata dai creatori di Dark, 1899. La storia è incentrata su un gruppo di immigrati europei che, in viaggio verso New York, si imbatte in una nave alla deriva in mezzo all'oceano - e questo è l'inizio del loro incubo.

Parlando del loro nuovo spettacolo, i creatori della serie Jantje Friese e Baran bo Odar hanno rivelato che non ci saranno viaggi nel tempo - il punto principale della trama di Dark - perché sono stati letteralmente lì, l'hanno vissuto: "Non ci ripetiamo, odiamo davvero ripeterci, ma sarà un puzzle divertente per il pubblico". Hanno anche rivelato che la maggior parte del divertimento starà nel capire il mistero di ogni personaggio: “Tutti i passeggeri della nave viaggiano con segreti che non vogliono svelare. È di nuovo costruito come un puzzle".

Lo spettacolo vedrà nel cast Anton Lesser (Il Trono di Spade), Alexandre Willaume (La Ruota del Tempo), Aneurin Barnard (Dunkirk), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain), Mathilde Ollivier (Overlord), Miguel Bernardeau (Élite), Clara Rosager (Morbius), Richard Hope (Broadchurch) e Jonas Bloquet (Elle).

1899 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma arriverà su Netflix questo inverno.

Fonte: Collider