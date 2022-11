Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dalle scuderie dei creatori di Dark, arriva un nuovo affascinante progetto che ci farà battere il cuore a mille: 1899, l'inedita serie TV di Baran bo Odar e Jantje Friese che promette di essere avvincente come lo scorso thriller tedesco. Anche se coerente con la loro propensione stilistica a offrire terrore ed emozione in egual misura, questo prodotto assume una traiettoria leggermente diversa, più inclinata verso il mistero e con meno viaggi nel tempo.

1899 è uno spettacolo desideroso di proiettare la diversità linguistica dell'Europa - verranno infatti parlate molteplici lingue europee; dal polacco al francese, allo spagnolo e al tedesco.

Questo nuovo show è sicuramente un progetto ambizioso, ed è senza subbio uno degli spettacoli più attesi. Di seguito, tutte le informazioni note sulla serie TV.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

La trama

Ambientata nel 1899, la serie TV segue il viaggio di un gruppo di immigrati in viaggio a New York dall'Europa. I passeggeri provengono da diverse nazionalità europee, accomunate dalla speranza di una vita migliore in un nuovo continente. Sono ottimisti sull'alba di un nuovo secolo e non vedono l'ora di fare partire, finché non si imbattono in un'altra nave di migranti alla deriva, in mare aperto, che era scomparsa da mesi. Questo incontro svela un'intrigante rete di segreti, alcuni dei quali legati ai viaggiatori: in effetti, sembra che stiano scappando tutti da qualcosa.

Secondo la sinossi ufficiale fornita da Netflix, “la serie originale ruota attorno a un piroscafo di migranti diretto a ovest per lasciare il vecchio continente da Londra a New York. I passeggeri, di origini europee, sono accomunati dalle speranze e dai sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all'estero. Quando scoprono un'altra nave di migranti alla deriva in mare aperto, il loro viaggio prende una svolta inaspettata. Quello che troveranno a bordo trasformerà il loro passaggio nella terra promessa in un orribile incubo”.

Il cast

1899 sarà interpretato da un incredibile cast che, nello spettacolo, parlerà la sua lingua madre.

Anton Lesser ;

; Emily Beecham - Maura Franklin;

- Maura Franklin; Mathilde Olivier - Clémence;

- Clémence; Aneurin Barnard ;

; Andreas Pietschmann - Eyk Larsen;

- Eyk Larsen; Lucas Lynggaard Tonnesen ;

; Clara Rosager - Tove;

- Tove; Alexandre Willaume ;

; Miguel Bernardeau ;

; Isabella Wei ;

; Jonas Bloquet - Lucien;

- Lucien; Rosalie Craig - Virginia;

- Virginia; Richard Hope ;

; Maria Erwolter ;

; Maciej Musial - Olek;

- Olek; Martin Greis-Rosenthal ;

; Ben Ashenden - Darrel;

- Darrel; Yann Gael - Jérome.

Il trailer e la data di uscita

Di seguito il video pubblicato sui canali ufficiali di Netflix.

1899, composta da 8 episodi dalla durata di un'ora ciascuno, debutterà su Netflix il 17 novembre.