Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Dopo aver svelato la data di uscita di 1899, Netflix ha rilasciato l'atteso trailer ufficiale della serie TV dai creatori di Dark, Baran bo Odar e Jantje Friese.

La tensione è palpabile nella clip, dove sono introdotti alcuni dei misteri al centro della trama, dando un assaggio agli spettatori dell’atmosfera che avvolge lo spettacolo.

La trama ruota attorno a un piroscafo pieno di migranti che si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all'estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l’avvistamento in alto mare di un’altra nave alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo.

Nel cast sono presenti Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musial, Anton Lesser, Lucas Lynggaard Tønnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, José Pimentão, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards e Alexandre Willaum.

Il capo della divisione originali di Netflix per l’Europa, Said Kelly Luegenbiehl, ha così commentato:

"Siamo davvero entusiasti di aver allungato la collaborazione con Baran bo Odar and Jantje Friese. Il fatto che questa storia sia così profondamente diversa da Dark è un vero indizio della loro creatività e versatilità come autori e non vediamo l’ora di continuare questo viaggio insieme".

1899, costituita da 8 episodi, verrà rilasciata sul colosso dello streaming dal 17 novembre.

Fonte: Comic Book