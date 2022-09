Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Durante l'evento TUDUM, Netflix ha annunciato la data di uscita della prossima serie TV in arrivo dai creatori di Dark, 1899.

Creato da Baran bo Odar e Jantje Friese, lo spettacolo è ambientato nel 1899 e segue un gruppo di migranti mentre si imbarca su una nave per attraversare l’Oceano Atlantico partendo da Londra per arrivare nel Nuovo Mondo. Coloro che popolano questa imbarcazione sono tutti di origine europea e condividono speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro in un posto nuovo. Tuttavia, le cose cambieranno quando si scoprirà che c'è un’altra imbarcazione in mare aperto.

Lo show avrà un cast internazionale: oltre alla già annunciata Emily Beecham, vedremo Aneurin Barnard (Dunkirk), Andreas Pietschmann (Dark), Miguel Bernardeau (Élite), Maciej Musial (The Witcher), Anton Lesser (Game Of Thrones), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain) , Rosalie Craig (London Road), Clara Rosager (The Rain) e Maria Erwolter (The Ritual).

1899, costituita da 8 episodi, verrà rilasciata su Netflix il 17 novembre.