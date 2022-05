Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 23 minuti fa

Dopo il favoloso successo ottenuto, conquistando il pubblico con le tre stagioni di Dark, i creatori Baran Bo Odar e Jantje Friese torneranno su Netflix con 1899. Lo show arriva dopo un accordo pluriennale siglato dalla coppia tedesca con il colosso dello streaming americano, rendendoli di fatto i primi autori europei a firmare un accordo simile.

1899 racconterà la storia di una nave che trasporta migranti da Londra a New York; quando la nave scoprirà un’altra imbarcazione alla deriva, il loro viaggio si trasformerà in un vero e proprio incubo.

Dopo il primo teaser trailer, sono arrivate nuove informazioni sul prossimo spettacolo: il trailer ufficiale arriverà tra 2 settimane, mentre la serie TV verrà rilasciata su Netflix questo inverno. A dare la notizia è stata la pagina Facebook A Shot., che ha condiviso alcuni frammenti del video anteprima e ha affermato che 1899 sarà ancora più complicato di Dark.

Il capo della divisione originali di Netflix per l’Europa Said Kelly Luegenbiehl ha commentato lo spettacolo:

"Siamo davvero entusiasti di annunciare questo secondo progetto con Baran bo Odar and Jantje Friese. Il fatto che questa storia sia così profondamente diversa da Dark è un vero indizio della loro creatività e versatilità come autori e non vediamo l’ora di continuare questo viaggio insieme".