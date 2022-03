Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Qualsiasi spettatore di 1883 che attende con impazienza altri 10 episodi nella vita dei Duttons aspetterà molto tempo, secondo il creatore della serie.

"Ho creato questa sbirciatina nel tempo per mostrarvi questo viaggio specifico", dice Taylor Sheridan. "Non sono una persona a cui piace raccontare e spiegare come tutti hanno vissuto per sempre felici e contenti (oppure no) per una soddisfazione personale. Alla prossima" - afferma facendo riferimento allo spin-off prequel 1932 annunciato di recente.

"1883 per me, come narratore, sembra chiuso", diceva il produttore esecutivo. "Ho intenzione di sbirciare attraverso la finestra di un'altra epoca e vedere cosa c'è".

Il finale della prima stagione del prequel sembra sicuramente un finale di serie: la figlia adolescente di James e Margaret Dutton, Elsa, ferita da una freccia infetta, non è sopravvissuta; l'agente di Pinkerton, Shea Brennan, ha raggiunto la costa occidentale, proprio come aveva promesso alla moglie morente, e si è ucciso mentre sedeva sulla sabbia.

Anche se il finale non ci ha fornito un aggiornamento su come stavano i Dutton un anno dopo il loro arrivo nel Montana, un precedente flashback su Yellowstone ha rivelato che Margaret e James erano ancora vivi e sposati nell'anno 1893, e avevano avuto un altro figlio - Spencer - nel frattempo.

Durante la presentazione dell'Investors' Day di ViacomCBS, Paramount+ ha rivelato in modo criptico che ci sarebbe stato "ben più" dello spin-off di successo, ma si è fermato prima di parlare di una seconda stagione (che comunque è stata confermata)

