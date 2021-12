Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

"La paura è una malattia. Ti può consumare, possiamo soltanto affrontarla. Ti senti pronta?".

Cresce sempre più la curiosità di vedere cosa accadrà nei nuovi episodi della seconda stagione della serie TV fantasy di successo The Witcher.

Trama e cast

In un mondo abitato da esseri umani, elfi, nani e altre specie magiche, l'equilibrio è sempre instabile. Le razze civilizzate devono infatti convivere con i mostri che li minacciano e per questo motivo sono stati creati dei guerrieri mutanti in grado di ucciderli: i witcher. Geralt di Rivia (Henry Cavill) è un witcher, un mutante con poteri speciali che uccide i mostri per denaro. Intanto la terra è in uno stato di caos, mentre l'impero di Nilfgaard cerca di espandere il suo territorio. Tra i rifugiati di questa lotta c'è Ciri (Freya Allan), la principessa di Cintra. Lei e Geralt sono destinati l'uno all'altra. Nelle sue avventure Geralt incontra anche Yennefer (Anya Chalotra), una maga, e Jaskier (Joey Batey), un bardo.

Nella seconda stagione le storyline dei protagonisti saranno molto più semplici da seguire dato che proseguiranno sulla stessa linea temporale, diversamente dai primi episodi, in cui per la maggior parte del tempo si è molto giocato su questo aspetto, con l’intento di introdurre sin da subito tutti e tre i personaggi. Convinto di aver perso Yennefer durante la Battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la Principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re del Continente, gli elfi, gli umani e i demoni lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che custodisce in sé.

Oltre ai protagonisti confermati nella seconda stagione, il cast sarà composto da:

Myanna Buring (Tissaia)

(Tissaia) Kim Bodnia (Vesemir)

(Vesemir) Mimi Ndiweni (Fringilla)

(Fringilla) Therica Wilson-Read (Sabrina)

(Sabrina) Eamon Farren (Cahir)

(Cahir) Tom Canton (Filavandrel)

(Filavandrel) Lilly Cooper (Murta)

(Murta) Jeremy Crawford (Yarpin Zigri)

(Yarpin Zigri) Mahesh Jadu (Vilgefortz)

(Vilgefortz) Terence Maynard (Artorius)

(Artorius) Lars Mikkelson (Stregobor)

(Stregobor) Royce Pierrseson (Istredd)

(Istredd) Wilson Radjou-Pujalte (Dara)

(Dara) Anna Shaffer (Triss Merigold)

(Triss Merigold) Basil Eidenbenz (Eskel)

(Eskel) Yasen Atour (Coen)

(Coen) Paul Bullion (Lambert)

Produzione e curiosità

Creata da Lauren Schmidt Hissrich la serie TV ha avuto due prequel, sempre prodotti per Netflix: il film d'animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf e la miniserie, a fine produzione, The Witcher: Blood Origin.

Nel 2017, era stato rivelato che lo scrittore polacco Andrzej Sapkowski sarebbe stato consulente creativo nello show, ma nel gennaio 2018 Sapkowski ha negato qualsiasi suo coinvolgimento. Tuttavia, ha incontrato la sceneggiatrice Lauren Schmidt Hissrich nell'aprile 2018 e il mese successivo è stato confermato che Sapkowski avrebbe partecipato al team creativo del progetto.

Se il primo ciclo di episodi dello show polacco-statunitense ha fatto riferimento ai racconti della saga ideata da Andrzej Sapkowski intitolati Il guardiano degli innocenti e La spada del destino, la seconda stagione trarrà ispirazione dal primo e dal secondo romanzo ufficiali della saga intitolati rispettivamente Il Sangue degli elfi e Il tempo della guerra.

Basandoci sulla storia narrata nei libri, nei nuovi episodi Geralt farà da padre a Ciri insegnandole a diventare una witcher, con l'aiuto del maestro Vesemir nella fortezza di Kaer Morhen.

Data di uscita e trailer

Netflix ha ordinato otto episodi, ciascuno della durata di cinquanta/sessanta minuti circa. La seconda stagione di The Witcher sarà disponibile dal 17 dicembre.