Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

The Witcher: Blood Origin di Netflix, serie prequel in sei parti ambientata centinaia di anni prima di The Witcher, ha ufficialmente concluso le riprese.

L'annuncio è stato fatto da Declan de Barra - showrunner dello spin-off - che ha condiviso una foto sia del primo che dell'ultimo ciak.

And that’s a wrap on The Witcher - Blood Origin! First slate to last… pic.twitter.com/Cd1mZslBAt — Declan de Barra (@declandebarra) November 21, 2021

La logline precedentemente fornita da Netflix per The Witcher: Blood Origin recita: "Ambientato 1200 anni prima del mondo di The Witcher, Blood Origin racconterà una storia persa nel tempo: l'origine del primissimo Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale 'congiunzione delle sfere', quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi per diventare uno solo".

The Witcher: Blood Origin non ha ancora una data di uscita definitiva.

Fonte: Comic Book